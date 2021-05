Der Unfall zwischen den beiden E-Bike-Fahrern habe sich am Freitagabend gegen 20.15 Uhr auf dem Geh-/Radweg an den Stauteichen zwischen der Lohkampstraße und der Straße An der Walkenmühle im Bielefelder Osten ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Ein 42-jähriger Bielefelder sei auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen.

„Im Bereich einer Rechtskurve begegnete ihm sein Unfallgegner. Weil dieser zu weit links fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Räder. Der Bielefelder stürzte und verletzte sich leicht. Sein Unfallgegner setzt die Fahrt über die Lohkampstraße in Richtung Heeper Straße fort, ohne sich um ihn zu kümmern“, fasste der Polizeisprecher das Geschehen zusammen.

In der Nacht zum Samstag sei der Unfallflüchtige dann ermittelt worden. Es handele sich um einen 39-jährigen Bielefelder, der sich beim Zusammenstoß ebenfalls verletzt hatte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, hieß es von der Polizei.