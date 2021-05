Bielefeld -

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Coronavirus-Neuinfektionen in Bielefeld ist leicht gesunken. Die Inzidenz beträgt an diesem Samstag 102,9 (Vortrag: 109,8). Das entspricht 344 laborbestätigten Infektionsfällen in den vergangenen sieben Tagen, heißt es vom Robert-Koch-Institut (RKI).