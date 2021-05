Demnach hat das Gesundheitsamt der Stadt dem RKI 51 weitere Infektionsfälle gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie gibt es 15.376 laborbestätigte Fälle in Bielefeld.

333 Menschen sind inzwischen mit oder an COVID 19 in der Stadt gestorben. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gibt es nicht. Als infiziert gelten in Bielefeld um die 2000 Menschen. Die Zahl der Genesenen wird vom RKI auf etwa 13.1000 geschätzt.

Es gibt, Stand Samstagabend 18 Uhr, mittlerweile 3218 (+21) laborbestätigte Nachweise von Corona-Mutationen in Bielefeld, sagte Stadtsprecher Daniel Steinmeier. 3.177 Corona-Fälle seien die britische Variante und 16 Fälle die südafrikanische. 25 Fälle seien noch in der sogenannten Sequenzierung, bei der festgestellt werde, um welche Variante es sich genau handele. Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der letzten 28 Tage liege bei 46,8 Prozent.

39 Menschen wurden am Freitag in Bielefelder Krankenhäusern wegen einer COVID-19-Infektion behandelt. 19 davon lagen auf der Intensivstation und 15 werden auch beatmet. Aktuelle Zahlen für diesen Samstag nennt die Stadt Bielefeld nicht.

Update: Die Stiftung Solidarität bietet in den evangelischen Gemeindehäusern in Vilsendorf und Theesen Corona-Schnelltests an, darunter auch den kostenlosen Bürgertest. In Vilsendorf (Vilsendorfer Str. 228) ist die Teststation am Dienstag und Donnerstag jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Zur Anmeldung hier: https://solidarschnelltest.de/de/termine/terminliste/33 .

In Theesen (Theesener Str. 33) kann man sich donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr testen lassen. Zur Anmeldung hier: https://solidarschnelltest.de/de/termine/terminliste/36 .