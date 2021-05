Nur jeder Sechste will den Virusschutz

Bielefeld -

Von Jens Heinze

Die mobile Kampagne für Coronavirus-Schutzimpfungen in Bielefelds sozialen Brennpunkten hat begonnen. Auftakt war am Samstag vor Pfingsten in der Plattenbau-Siedlung Oberlohmannshof im Stadtteil Jöllenbeck. Das Interesse war gering: 1200 Bewohner konnten sich offiziellen Angaben zufolge Impfen lassen, nur 217 Menschen nahmen das Angebot an.