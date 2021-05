Virusschutz gibt‘s direkt vor der Haustür

„Wir impfen von acht bis acht“, sagten Theodor Windhorst und Ingo Schlotterbeck, die beiden führenden Köpfe des Bielefelder Impfzentrums. Um 8 Uhr morgens nahmen die 30 Mitarbeiter der mobilen Impfstation auf dem Wendehammer der Sackgasse Orionstraße den Betrieb unter freiem Himmel bei strömendem Regen und starken Windböen auf. Um 20 Uhr abends wurde die aus mehreren Zelten, Krankenwagen und Kleintransportern bestehende Einrichtung, intern „Wagenburg“ genannt, wieder geschlossen.

Der erste Eindruck: Alles war gut durchdacht und geplant, um ein reibungsloses Funktionieren der beiden Impfstraßen zu ermöglichen. Am Check-in gab es durch eine geöffnete Autoscheibe das Aufklärungsmaterial und die Einverständniserklärungen für alle Impfwilligen. Dann ging es ein paar Schritte weiter unter eine Zeltplane zum Lesen und Unterschreiben auf einer Bierzeltgarnitur.

Zwei Ärzte führten hinter dem provisorischen Zeltplanen-Wartezimmer in zwei Kleintransportern bei geöffneten Seitentüren die Aufklärungsgespräche über Nutzen und Risiken der Coronavirus-Schutzimpfungen durch. Der vorletzte, kurze Weg führte quer über den Wendehammer zu zwei medizinischen Fachangestellten, die in Krankenwagen den Impfstoff spritzten.

Am Ende hieß es Ausruhen nach der Impfung auf einer weiteren Bierzeltgarnitur unter Zeltplane. Daneben war ein Rettungswagen geparkt, um Geimpfte bei plötzlichen Abwehrreaktionen des Körpers sofort behandeln zu können. Zum Schutz vor Angriffen von Impfgegnern waren mehrere Mitarbeiter eines Sicherdienstes vor Ort, die sich diskret im Hintergrund aufhielten.

Das Angebot möglichst niederschwellig halten – das ist die Aufgabe des mobilen Impfzentrums. Im Quartier Oberlohmannshof gab es das Vakzin von Johnson & Johnson. Das hatten vor kurzem schon Bielefelds Obdachlose erhalten , weil es im Gegensatz zu den anderen drei zugelassen Impfstoffen nur einmal gespritzt werden muss. Von den 1900 Dosen des US-amerikanischen Herstellers, einem Sonderkontingent für die Stadt Bielefeld , standen 500 Stück für das Jöllenbecker Quartier bereit. Aufbereitet wurde das Vakzin nach Bedarf und Abruf in der Adler-Apotheke im Ortszentrum.

Das mobile Impfzentrum im Oberlohmannshof. Foto: Jens Heinze

„Jeder Impfstoff ist besser als gar kein Impfstoff“, sagte Prof. Dr. med. Christoph Stellbrink, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am städtischen Klinikum Bielefeld. Der Mediziner, in dessen Klinik ein Teil der Bielefelder Covid 19-Patienten intensivmedizinisch behandelt und auch beatmet werden, erlebt die Leiden der Corona-Kranken täglich hautnah mit. Unter anderem deswegen hatte Stellbrink am Samstagmorgen die beiden Sozialarbeiter im Quartier, Ramona Stumpe und Heinz Kirchner, bei ihrer letzten Impf-Werbetour von Haustür zu Haustür durch den Oberlohmannshof begleitet.

Dort wohnen überwiegend Kurden und Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, aber auch Menschen aus Afrika und vielen anderen Kulturen dieser Welt. Um die 1200 Erwachsene aus diesem sozialen Brennpunkt sind nach den Angaben von Bielefelds Sozialdezernenten Ingo Nürnberger berichtigt, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

In der Siedlung mit den viergeschossigen, alten Plattenbauten sei nicht jeder begeistert gewesen vom Angebot mit dem US-amerikanischen Impfstoff Johnson & Johnson, sagte der Chefarzt. Unter anderem sei er gefragt worden, warum nicht das vom russischen Staatsfernsehen hochgelobte Vakzin Sputnik aus Wladimir Putins Reich gespritzt werde. Die Antwort, dass Sputnik in der Europäischen Union noch nicht zugelassen ist, Johnson & Johnson dagegen schon, dürfte die Menschen im Oberlohmannshof, die über Funk und TV noch eng mit ihrer alten Heimat verbunden sind, nicht wirklich überzeugt haben.

Eine gehörige Portion Skepsis, sich impfen zu lassen, hatte unter anderem Andreas Grossen. Der 46-jährige Bauingenieur kam vor dreieinhalb Jahren aus Russland mit Frau und zwei Töchtern (14/20) nach Deutschland und wohnt seitdem an der Jöllenbecker Orionstraße. Erst am Samstagmorgen, als das mobile Impfzentrum an seiner Straße schon aufgebaut war, änderte Grossen in letzter Minute seine Meinung.

“Meine älteste Tochter Elisabeth hat sich auch impfen lassen“, berichtete der 46-Jährige, warum er sich Johnson & Johnson spritzen ließ. Seine Tochter und die Ansprache der Sozialarbeiterin hätten ihn überzeugt, sich das Vakzin geben zu lassen. Nur seine Frau und seine 14-jährige Tochter seien noch nicht geschützt, bedauerte der Deutsch-Russe. „Meine Frau liegt zur Zeit im Krankenhaus und die 14-Jährige ist zu jung.“

Chefarzt Christoph Stellbrink findet, dass sich Andreas Grossen richtig entschieden hat. „Corona ist eine richtig fiese Krankheit. Keiner sollte Angst vor einer Impfung haben. Je schneller man die bekommen kann, desto besser“, betonte der Mediziner.