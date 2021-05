Mehrere Hundert Fans feierten am Samstagabend in der Innenstadt den Klassenerhalt des DSC Arminia. Die meisten von ihnen kamen am Rathaus zusammen. Dort skandierten nach Spielende die Anhänger Schlachtgesänge, schwenkten Fahnen und geklatschten die vorbeifahrenden Pkw, aus denen DSC-Fans schwarz-weiß-blaue Schals schwenkten.

Fans feiern den Klassenerhalt 1/10 Klassenerhalt Arminia Foto: Heinz Stelte

Zahlreiche Pkw fuhren hupend durch die City und machten lautstark auf den Verbleib der Arminia in der 1. Bundesliga aufmerksam. Gegen 19.30 Uhr sperrte die Polizei den Niederwall vor dem Rathaus für den Fahrzeugverkehr, Mitarbeiter des Ordnungsamtes sprachen die feiernden Fans an und ermahnten diese, diese Coronaschutzregeln – Masken und Abstand – einzuhalten. Dafür mussten sich die Ordnungsamtsmitarbeiter einige Schmähgesänge anhören, die Feier blieb ab friedlich, vielfach wurde anschließend mit Abstand gesungen.

Auch in Bielefelder Westen wurden in Grüppchen gefeiert, in den späteren Abendstunden lösten sich die Ansammlungen auf.