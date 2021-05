Der Inzidenzwert für Bielefeld bleibt konstant über 100, liegt jetzt bei 104,4. Am Sonntag wurden dem Robert-Koch-Institut 40 weitere Coronavirusinfektionen gemeldet. Bielefeld weist damit den dritthöchsten Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen (Durchschnitt: 69,4) auf.

Damit wird es in Bielefeld in der kommenden Woche keine Lockerungen geben, es gilt weiterhin die „Bundesnotbremse“ unter anderem mit der nächtlichen Ausgangssperre. Insgesamt haben sich bislang 15.416 Bielefelderinnen und Bielefelder mit dem Coronavirus infiziert.

Unterdessen hat die Stadt mit den Impfungen in Bielefelds sozialen Brennpunkten begonnen. Die mobile Impfstation war am Samstag erstmals in der Plattenbausiedlung Oberlohmannshof in Jöllenbeck im Einsatz.

Der Oberlohmannshof im Bielefelder Norden und andere Wohnquartiere mit großen Mehrfamilienhäusern wie in Baumheide, in Sieker zwischen Greifswalder- und Stralsunder Straße oder in Sennestadt sind sogenannte Corona-Hotspots. Dort lagen die Inzidenzwerte teilweise weit über der 400er-Marke, sagte Bielefelds Sozialdezernent Ingo Nürnberger.

Die Menschen in diesen Virus-Brennpunkten mit prekären Wohnsituationen – viele Familien, meist mit Migrationshintergrund, leben auf engem Raum zusammen – sollen in den nächsten Wochen mit dem mobilen Impfzentrum erreicht werden. So sind weitere Einsätze mit dem Vakzin von Johnson & Johnson demnächst in Baumheide und in der Zentral Moschee an der Ernst-Rein-Straße geplant.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson hat den Vorteil, dass er nur einmal gespritzt werden muss. Die Stadt hatte vor kurzem ein Sonderkontingent mit 1900 Dosen dieses Vakzins erhalten.