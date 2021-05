Das Robert-Koch-Institut meldet für Bielefeld am Pfingstmontag 22 neue Coronafälle. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz von 104,4 am Sonntag auf 107,4, der zweithöchste Wert in ganz NRW (Durchschnitt: 65,7). Aktuell infektiös sind geschätzt 2.000 Personen.

Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der letzten 28 Tage liegt bei 47,9 Prozent. 47,7 Prozent davon hatten die britische Variante, 0 Prozent die südafrikanische und 0,2 Prozent sind noch in der Sequenzierung.

Eine weitere Personen in Bielefeld ist im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung verstorben, es handelt sich um eine 64-jährige Frau.