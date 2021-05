Das Robert-Koch-Institut meldet für Bielefeld am Pfingstmontag 22 neue Coronafälle. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz von 104,4 am Sonntag auf 107,4. Das ist der zweithöchste Wert in ganz NRW (Durchschnitt: 65,7).

Aktuell infektiös sind geschätzt 2.000 Personen. Die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei etwa 13.100, hieß es am Sonntag von der Stadt.

Außerdem meldete Stadtsprecherin Margit Schulte Döinghaus am Sonntag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung. Es handelt sich um eine 64-jährige Frau.

Der Anteil der Mutanten an allen Neufällen der letzten 28 Tage liegt bei 47,9 Prozent. 47,7 Prozent davon hatten die britische Variante, 0 Prozent die südafrikanische und 0,2 Prozent sind noch in der Sequenzierung.

Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger: „Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern geht zurück, die Zahl der geimpften Personen nimmt stetig zu. Gerade in den letzten Tagen haben die Mitarbeiter im Impfzentrum super Arbeit geleistet, sie haben Rekordzahlen geschafft. Die 7-Tages-Inzidenz verharrt aktuell knapp über 100, aber ich bin optimistisch, dass wir auch hier bald den nächsten Schritt in die richtige Richtung gehen werden.“

In diesem Zusammenhang sei es richtig und wichtig, „dass wir uns verstärkt um Quartiere mit besonderen sozialen Belastungen kümmern, also um Stadtteile, in denen Menschen in großen Familien und kleinen Wohnungen eng aufeinander wohnen“, sagte Nürnberger. Viele der Bewohner in diesen Quartieren würden in Berufen arbeiten, in denen man anderen Menschen kaum aus dem Weg gehen könne.

Nürnberger: „Wir bieten dort verstärkt Testungen an, und wir haben mit Impfaktionen vor Ort begonnen. Die Impfaktion im Oberlohmannshof mit 217 Impfungen war dafür ein Auftakt. Solche Impfaktionen schaffen Vertrauen und senken die Hürden für die Impfen. Wir werden aus den Erfahrungen im Oberlohmannshof lernen und weitere Impfaktionen vor Ort anbieten.“