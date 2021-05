Verwaltung hält an Wintersheide fest

Bielefeld: In einer Sondersitzung wird abschließend über den Standort der vierten Grundschule Sennestadts beraten

Bielefeld -

Von Kerstin Sewöster

Es gibt noch Beratungsbedarf, doch die Zeit drängt. Sennestadts vierte Grundschule soll bis zum Schuljahr 2025/26 gebaut sein, denn laut Prognose steigen bis dahin die Schülerzahlen um 328 Mädchen und Jungen. Deshalb müssen die Bezirksvertreter in der Sondersitzung an diesem Mittwoch eine Entscheidung treffen, obwohl sie die neue Grundschule viel lieber „weiter südlich“ ansiedeln würden. Aus diesem Grund hatten sie in der April-Sitzung erste Lesung beantragt und Schuldezernent Dr. Udo Witthaus mit Hausaufgaben zurück ins Rathaus geschickt.