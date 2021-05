Streit um Umbau am Baderbach

Naturschützer gegen Pläne des Umweltamts für Retentionsraum an dem Gewässer in Stieghorst

Bielefeld -

Von Hendrik Uffmann

Mit einer umfangreichen Baumaßnahme will das städtische Umweltamt den Baderbach in Stieghorst neu gestalten und seine ökologische Wasserqualität dadurch verbessern. Doch harsche Kritik an dem Vorhaben kommt ausgerechnet von den Naturschutzverbänden in Bielefeld. Denn nach deren Einschätzung sind der Bach und seine Aue in dem betroffenen Bereich schon jetzt ein ökologisch wertvolles Gebiet, in dem nicht nur Pflanzen wie Goldhahnenfuß und Sumpfdotterblume wachsen, die auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten stehen, sondern auch Eisvögel brüten.