Der im April 2017 gegründete Kostenoptimierer für Industriefirmen hat in dieser Woche einen langfristigen Mietvertrag für eine, wenn nicht die Top-Adresse in OWL unterschrieben: Valuedesk mietet ab Oktober in dem der Unternehmerfamilie Oetker gehörenden, frisch sanierten Gebäudeensemble am Alten Markt in Bielefeld 550 Quadratmeter Bürofläche. Damit wird das Start-up, das im Dezember 3,25 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt hatte, direkter Nachbar des traditionsreichen Bankhauses Lampe.