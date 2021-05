Weil für den gefeuerten Pizzaboten der Ex-Chef nicht greifbar war, schlug er mit seinem Bruder (26) einen am Streit völlig Unbeteiligten zusammen und raubte ihn aus. Das Opfer, ein 24-jähriger Bielefelder, musste wegen eines Nasenbeinbruchs operiert werden. Körperlich zwar genesen, blieben beim jungen Mann aber Angstzustände zurück. Seine Tätigkeit als Pizzabote hat der 24-Jährige aus Furcht aufgegeben, dass ihm so etwas wieder passieren könnte. Am Donnerstag wurde das Geschehen vom späten Abend des 8. September 2020 an der Fußgängerunterführung zwischen Oberntorwall und Alfred-Bozi-Straße vor dem Schöffengericht verhandelt.