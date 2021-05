Hoffnungsschimmer trotz Absage

„Vor ein paar Wochen sahen die Zahlen noch nicht so aus, dass man überhaupt spekulieren konnte, dass es durchführbar ist. Aber auch jetzt ist das Risiko zu groß“, sagt Lars Nockemann. Der Sennestädter Bezirksbürgermeister denkt dabei an das Beispiel Sylt, wo jetzt 1000 Menschen aufgrund einzelner Infektionsfälle in Quarantäne sind. Beim Sennestadtfest habe man in den vergangenen Jahren durchschnittlich 3500 bis 5000 Besucher gehabt , und es sei schwierig mit einer Nachverfolgung, schon allein aufgrund der zu allen Seiten offenen Struktur des Reichowplatzes. „Wir könnten es nicht kontrollieren“, sagt Silke Valentin. Außerdem, so die 2.