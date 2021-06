Drohne kann Kitzen das Leben retten

Per Zuruf dirigieren sie die Helfer durch das gut einen Meter hohe Gras in Richtung der Stelle, als ein Reh aufspringt und mit großen Sätzen in Richtung Wald flüchtet. Es war also kein erwachsenes Tier, dessen Körperwärme die Kamera entdeckte hatte, und nicht etwa ein kleines Kitz, das die Ricken in diesen Tagen gut versteckt in den Wiesen ablegen – und deren Leben die Männer und Frauen, die an diesem Morgen im Ortsteil Dingerdissen am Stadtrand unterwegs sind, retten wollen.