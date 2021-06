Socken und mehr vom Handarbeitsstübchen

Bielefeld -

Von Markus Poch

Wer sich 30 Jahre lang am Markt behauptet, der kann stolz darauf sein. So geht es aktuell Martha Lehnert aus Bielefeld-Ummeln: Am 1. Juni 1991 eröffnete die gelernte Hauswirtschafterin das Handarbeitsstübchen in ihrem Wohnhaus an der Buchenstraße 7, und bis heute empfängt sie dort ihre Kunden.