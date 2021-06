„Seit mittlerweile zehn Jahren gehört der Tag der Ausbildungschance – besser bekannt als Azubi-Speed-Dating – zu den erfolgreichen Veranstaltungen in der Region“, betont die Hauptgeschäftsführerin Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen (IHK), Petra Pigerl-Radtke. Jugendliche, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle für das im August startende Ausbildungsjahr sind, kommen demnach in kurzen, unkomplizierten Gesprächen in Kontakt mit Unternehmen, die offene Ausbildungsstellen anbieten.