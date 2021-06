Museumscafé bekommt neue Küche

Bielefeld -

Von Kerstin Sewöster

Das Café im Bauernhausmuseum ist ein beliebtes Ausflugsziel und berühmt für seine Torten, auch in Pandemiezeiten, in denen Außer-Haus-Verkauf angeboten wird. Der Immobilien-Service-Betrieb (ISB) will jetzt nachrüsten und 145.000 Euro in das Café investieren. Ganz wichtig: Endlich gibt es dann eine behindertengerechte Toilette. Die fehlt bislang auf dem gesamten Gelände.