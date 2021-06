Stiftsmarkt abgesagt – Hoffnung auf „Sound“

Schnitzeljagd durch Bielefeld-Schildesche als kleiner Ersatz für das große Stadtteilfest – Start an diesem Donnerstag

Schildesche -

Von Hendrik Uffmann

Jetzt steht es endgültig fest: Der Schildescher Stiftsmarkt ist auch in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie abgesagt. Anders hingegen könnte es mit dem „Sound of Schildesche“ aussehen, bei dem Bands und Musiker an verschiednen Stellen „umsonst und draußen“ spielen.