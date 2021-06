Hält die Ruhe am Gartenzaun?

95-Jährige greift in Bielefeld verfeindeten Nachbarn an – Gericht bemüht sich um Friedenslösung

Bielefeld -

Ein ebenso skurriler wie gewalttätiger Streit am Gartenzaun zwischen seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarn hat am Dienstag am Bielefelder Landgericht ein – vorläufiges – Ende gefunden. Die 11. Kleine Strafkammer um Vorsitzenden Richter Dr. Thorsten Gerdes und Oberstaatsanwalt Franz-Josef Weber waren mehr als eine Stunde lang um die Suche nach einer friedlichen Lösung bemüht.