Zwei Stunden Bahnen ziehen

Vier Freibäder in Bielefeld haben seit Dienstag unter Einschränkungen wieder geöffnet – Frühschwimmer stehen Schlange im Wiesenbad

Bielefeld -

Von Arndt Wienböker

Bereits um kurz vor 6 Uhr standen etwa 40 Frühschwimmer vor dem Wiesenbad in der Schlange , um endlich wieder Bahnen im größten Freibad der Stadt ziehen zu können. Vier der insgesamt acht Freibäder in Bielefeld durften am Dienstag unter Einschränkungen wieder öffnen. „Und das wurde gut angenommen“, erklärte Sebastian Bauer, Sprecher der Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF).