„Ein Geschenk mit Auflagen“

Digitalisierung: Schulministerin überreicht 23-Millionen-Euro-Scheck an die Stadt Bielefeld

Bielefeld -

Von Michael Schläger

„Damit unterwegs nichts verloren geht, bringe ich diesen Scheck lieber persönlich vorbei“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Bei so einer Summe war das vielleicht auch angebracht. Denn immerhin ging es exakt um 22.939.249,48 Euro. So viel Geld bekommt die Stadt Bielefeld aus dem Digitalpakt Schule. Die Förderbescheide dazu hatte Regierungspräsidentin Judith Pirscher im Gepäck, als beide am Dienstag zu Besuch ins Bielefelder Rathaus kamen.