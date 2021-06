Betriebsärzte stehen bereit

Allein Bertelsmann beschäftigt in Gütersloh und Umgebung 11.000 Mitarbeiter. Der Medienkonzern möchte am Montag seine Impfstraße in Betrieb nehmen und werde das Impfzentrum „in einem zweiten Schritt“ auch für andere öffnen. Täglich könnten 350 Personen geimpft werden. Miele will mit seinem Impfzentrum am Hauptsitz Gütersloh am Dienstag durchstarten – und könnte bis zu 400 Mitarbeiter am Tag impfen, wie Sprecher Carsten Prudent betont. Im Miele-Werk Bielefeld sind zwei Impfstraßen mit zusammen 200 Tageskapazität eingerichtet. Dort soll es am 10. Juni losgehen. Weitere Miele-Standorte folgen. Dr. Oetker will ebenfalls Dienstag mit dem Impfen beginnen. „Im Einsatz wird ein Betriebsarzt sein, der die Tätigkeit von weiteren anwesenden Ärzten koordiniert und überwacht. In der Dr.