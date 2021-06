Man spricht nicht mehr deutsch

Kommentar zur Bevölkerungsentwicklung in Bielefeld

Bielefeld -

Von Michael Schläger

Ausgerechnet im neuen Schulentwicklungsplan stecken die Zahlen, die Bielefeld nachhaltig verändern werden. 62 Prozent der Grundschulkinder in der Stadt kommen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte, bei 44 Prozent der Kinder wird daheim nicht deutsch gesprochen. So steht es in dem Papier, das diese Woche verabschiedet worden ist.