Um 19.55 Uhr wurde von der JVA Brandalarm ausgelöst, sagte ein Feuerwehrsprecher. In der ersten Meldung sei die Rede davon gewesen, dass sich noch eine Person in der Zelle befinde. Die Lage sei unklar. Vorsorglich erhöhte die Feuerwehrleitstelle auf die Alarmstufe Massenanfall an Verletzten, Stufe 1.