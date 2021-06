Gut geführt durch den Impfparcours

Anders als eine Woche zuvor bei der mobilen Impfaktion an der Moschee in der Ernst-Rein-Straße kam es in Baumheide zu keinerlei Unregelmäßigkeiten durch nicht impfberechtigte Personen. Wie berichtet, hatte ein von Fälschern in Umlauf gebrachter Fake-Flyer Jedermann dazu eingeladen, sich impfen zu lassen. Die falsche Botschaft hatte sich über die sozialen Netzwerke verbreitet, so dass sich bereits eine Stunde vor dem offiziellen Impfstart lange Schlangen mit Menschen nicht nur aus Bielefeld, sondern auch aus Hamm, Hannover, Hamburg und Bremen gebildet hatten. „Sie sind nach einigen Diskussionen wieder abgezogen.