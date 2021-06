Langsam platzt der CDU Bielefeld-Jöllenbeck der Kragen. Dabei geht es „nur“ um die sogenannte Randbegrünung für das Regenrückhaltebecken im Neubaugebiet Neulandstraße in Theesen - also einige Bäume, ein bisschen Efeu. Weil aber trotz mehrfacher Nachfrage der Politik, trotz des (bislang vergeblichen) Drängens der Anwohner nichts tut, stellt die CDU eine Anfrage in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Jöllenbeck am 10. Juni (17 Uhr, Realschule Jöllenbeck).