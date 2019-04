Sollte es Birgit Ernst nicht ins Europaparlament schaffen, wären Sie für OWL der nächste Europaparlamentarier. Was könnten Sie in Brüssel für Ostwestfalen-Lippe tun?

Markus Pieper: Die Frage stellt sich nicht. Birgit Ernst macht mit Unterstützung von Elmar Brok einen Top-Wahlkampf. OWL ist mit ihr im nächsten Europäischen Parlament dabei.

Wie wollen Sie als parlamentarischer Geschäftsführer der größten Partei im Europaparlament dafür sorgen, dass Manfred Weber nächster EU-Kommissionspräsident wird?

Pieper: Entscheidend für uns im Europaparlament ist, dass einer der Spitzenkandidaten auch tatsächlich EU-Kommissionspräsident wird. Deswegen wäre es hilfreich, wenn uns die Staats- und Regierungschefs nicht mit irgendwelchen eigenen Personalvorschlägen dazwischenfunken würden. Die Wähler haben die Auswahl zwischen mindestens drei guten Kandidaten. Mehrheiten zu organisieren ist immer mit Kompromissen verbunden. Das geht in der Regel nur mit Personalpaketen über mehrere EU-In­stitutionen, um die eigenen Leute in die besten Positionen zu bekommen. Das erfordert viele Verhandlungen, viele Einzelgespräche und viel Überzeugungsarbeit, um den linken und rechten Rand klein zu halten.

Die drei Spitzenkandidaten sind der Deutsche Manfred Weber von den Christdemokraten, der Niederländer EU-Kommissions-Vize Frans Timmermans von den Sozialisten und die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager als Liberale. Scheidet die Dänin aus, weil das Land nicht in der Eurozone ist?

Pieper: Ich halte das nicht automatisch für einen Nachteil. Als EU-Kommissarin hat sie in Sachen Wettbewerbsrecht vieles durchgesetzt, das gut für die Stabilität der EU ist. Dass Dänemark nicht den Euro hat, ist für mich kein Argument gegen Frau Vestager.

Die Briten wählen voraussichtlich Abgeordnete ins Europaparlament – trotz des geplanten Brexits. Warum glauben Sie, dass dies dazu beitragen könnte, den Brexit ganz abzuwenden?

Pieper: Die längere Frist für die Briten wird aller Voraussicht nach auch mit Neuwahlen in Großbritannien verbunden sein. Und danach könnte ein Austrittsabkommen möglich sein, an das wir jetzt noch gar nicht denken. Entweder bekommen wir dann einen verantwortbaren Abgang, oder die Briten verbleiben in der EU. Klar ist aber auch, dass die Teilnahme der Briten an der Europawahl für ein gewisses Chaos im Europaparlament sorgen wird – bei der Bildung der Fraktionen und Mehrheiten und bei der Wahl der neuen EU-Kommission. Das ist ein Risiko, und das gehen wir jetzt ein.

Konservative Regierungsparteien aus Großbritannien und Polen gehören nicht der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament an. Fehlen Ihnen diese Mandate?

Pieper: Wenn ich alle 28 EU-Staaten betrachte, dann ist auch bei uns, der Europäischen Volkspartei, die Fraktion sehr heterogen. Unterm Strich wird die EVP etwas verlieren, wir werden aber wohl größte Fraktion bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass beide konservative Parteien aus Rumänien EVP-Mitglied werden und Sitzverluste ausgleichen könnten.

Man hat aufgrund klarer Mehrheiten und Entscheidungen den Eindruck, dass die EU insgesamt grüner geworden ist. Woran liegt das?

Pieper: Zwar sind die Vorlagen zu Klima- und Umweltschutz und zur Energieeffizienz sehr ambitioniert, aber in der Regel mit seriöser Folgenabschätzung. Allerdings kritisiere ich, was das Europäische Parlament daraus macht. Wir haben in der Tat strukturelle Mehrheiten im linken Spektrum, zu denen in Brüssel in Umweltfragen immer auch die Liberalen gehören. Da ist es dann oft schwer, Positionen durchzusetzen, die Energiekosten und Versorgungssicherheit im Blick haben. Obwohl wir einen eigenen wissenschaftlichen Dienst im Parlament haben, machen wir so gut wie nie Änderungsvorschläge zu Vorgaben der Kommission. Ich finde, Politik agiert unverantwortlich, wenn man ideologisch etwas durchsetzt und den mittelständischen Betrieben nicht sagt, wie teuer das wird. Dafür finden sich in Europa leider oft genug politische Mehrheiten.

Die deutschen Grünen fordern in ihrem Europawahlprogramm eine »Föderale Europäische Republik«, also einen Bundesstaat statt des derzeit noch bestehenden Staatenbundes. Was halten Sie davon?

Pieper: Die Vereinigten Staaten von Europa sind sicher eine Option für die Zukunft, aber erst eine Option für die heutige Jugend. Derzeit geht der Trend in die andere Richtung. Die baltischen Staaten, Skandinavien sowie die Niederlande, Österreich und die Osteuropäer wollen keine weitere europäische Integration. Wenn wir jetzt die Vereinigten Staaten von Europa fordern würden, wie es Martin Schulz von der SPD gemacht hat, dann würden wir 60 Prozent der EU verlieren. Was das im Zeitalter von Trump, Putin, Erdogan und China bedeutet, liegt ja auf der Hand. Man könnte Europa spalten, und Europa hätte in Handels- und Sicherheitsfragen nicht mehr das Gewicht wie jetzt. Dieses Gewicht brauchen wir mehr denn je, um auch als Nationalstaaten zu bestehen.

Der zu erwartende Erfolg der rechtspopulistischen Parteien bei den Europawahlen basiert darauf, dass viele EU-Bürger keine weitere politische Integration der Nationalstaaten in die EU wollen. Ist es dann klug, genau mit diesem EU-Zentralismus Wahlkampf zu machen?

Pieper: Die erste Antwort auf drohendes Erstarken der Rechts- und Linkspopulisten muss zunächst einmal die sein, dass wir die Vorteile und Stärken dieser Europäischen Union herausstellen und verteidigen – von der Friedensgemeinschaft über den EU-Binnenmarkt bis zum Freiheitsprojekt. Die zweite Antwort muss die sein, dass wir auch unter den Pro-Europäern den Mut haben, die verschiedenen Meinungen in die Regionen hineinzutragen. Wie weit geht der EU-Wohlfahrtstaat? Wollen wir eine gemeinschaftliche Arbeitslosenversicherung? Oder konzentrieren wir uns auf die Dinge, die Nationalstaaten allein nicht leisten können? Konflikte unter Pro-Europäern sind demokratisch wertvoll. Es gibt nicht nur einen Weg in die Zukunft Europas, es gibt viele verschiedene. Und wir täten der EU nichts Gutes, wenn wir auf Teufel komm’ raus weitere politische Integrationsschritte durchboxen würden.

Die Grünen wollen mit der EU-Urheberrechtsreform die Stimmen junger Leute holen. Warum ist das nur in Deutschland ein solches Aufregerthema?

Pieper: Weil wir in Deutschland eine spezielle Sorgenmentalität haben, und weil man bei uns mehr als anderswo meint, vieles müsste umsonst sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch das Internet Regulierung braucht. Wenn Google, Youtube und Facebook Milliardengewinne mit Inhalten machen, die sie nicht hergestellt haben, muss man über Copyright die Urheber dieser Inhalte schützen und entlohnen. Das ist mein Rechtsverständnis, und da haben wir als CDU richtig gehandelt.

Es gibt vor allem in Deutschland das Phänomen des Kindergeldmissbrauchs durch organisierte Kriminalität, in erster Linie aus den EU-Staaten Rumänien und Bulgarien. Österreich geht dagegen in einem nationalen Alleingang vor. Ein Vorbild?

Pieper: Reguläre Arbeitnehmer aus anderen EU-Staaten zahlen bei uns Steuern und Abgaben. Und deswegen haben sie natürlich Anspruch auf Sozialleistungen in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir es mit Missbrauch zu tun, mit gefälschten Geburtsurkunden. Das können wir nicht akzeptieren, und deswegen muss die deutsche Kontrolle besser werden. Man kann es für ungerecht halten, dass die Lebenshaltungskosten in Rumänien und Bulgarien wesentlich niedriger sind, aber das in Deutschland ausgezahlte Kindergeld hat deutsches Niveau. Deswegen sind wir für eine Indexierung, um das Kindergeld an die Lebenshaltungskosten dieser Länder anzupassen. Wir haben das im Europaparlament durchzusetzen versucht, aber da haben die Sozialdemokraten nicht mitgemacht. Wir werden das wieder versuchen, und das steht auch so in unserem Wahlprogramm.