Brüssel (WB). Manfred Weber will neuer Präsident der EU-Kommission werden und Jean-Claude Juncker nachfolgen. Der CSU-Europapolitiker ist Spitzenkandidat der christdemokratischen Parteien aller EU-Staaten. Seine Chancen stehen nicht so schlecht, aber es gibt Widerstände – vor allem vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Andreas Schnadwinkel hat mit Manfred Weber über seine Aussichten und Ansichten gesprochen.

Kann ein Niederbayer 28 EU-Staaten vertreten?

Manfred Weber: Natürlich kann er das, wenn er das Mandat der Wähler bekommt und die Mehrheit der gewählten Abgeordneten des Europäischen Parlaments überzeugt. Das ist die Idee, für die ich brenne. Die Idee eines demokratischen Europas, aus dessen Parlament regiert wird, ist näher an den Menschen. Europa ist nicht Hinterzimmer, und Europa ist nicht Mauschelrunde. Europa ist gelebte Demokratie. Und die Wähler entscheiden am kommenden Sonntag, wie es in Europa weitergeht.

Vom französischen Präsidenten heißt es, dass er sich Sie an der Spitze der EU-Kommission nicht vorstellen kann. Haben Sie mit Emmanuel Macron darüber mal gesprochen?

Weber: Natürlich sind wir im Gespräch und reden miteinander. Und ich bin auch sicher, dass wir einen gemeinsamen Weg finden. Wir wollen ja beide Europa voranbringen. Meine Grundüberzeugung ist, dass es richtig ist, den Bürgern vor der Wahl zu sagen, wer anschließend das wichtigste Amt der EU bekommt. Das macht man bei der Wahl des Bürgermeisters, des Ministerpräsidenten und des Bundeskanzlers so. Und das muss auch für Europa gelten. Ich bin der Spitzenkandidat der christdemokratischen Parteien Europas für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten und will erreichen, dass wir stärkste Fraktion im Europäischen Parlament werden. Ich freue mich, dass ich die Unterstützung von Angela Merkel und der gesamten CDU und CSU habe.

Sie sind Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament und kennen die Bruchlinien in den Fraktionen und Gruppen sehr gut. Kommt es am Ende zu einer sehr großen Koalition, zu Schwarz-Rot-Gelb-Grün, um überhaupt eine Sitzmehrheit zu erlangen?

Weber: Ich kämpfe dafür, dass die EVP möglichst stark wird. Wenn man heute auf die Umfragen blickt, dann ist doch die Momentaufnahme diese: Die Brexit-Partei von Nigel Farage ist in Großbritannien vorn, in Italien Matteo Salvinis Lega, in Frankreich Marine Le Pen und in Polen die Kaczynski-Partei. Das ist die aktuelle politische Lage in Europa. Deswegen müssen die Menschen wissen, dass es am Sonntag um sehr viel geht, nämlich um die Handlungsfähigkeit Europas. Der Trennstrich zwischen diesen Parteien und den anderen Parteien, die für ein starkes Europa sind, ist, dass wir zu Kompromissen fähig sind. Dazu sind die Extremen nicht mehr fähig.

Wie schätzen Sie ein rechtspopulistisches Bündnis im Europaparlament ein? Ist das eine Bedrohung?

Weber: Wenn sich diese zentrale Kundgebung vor dem Mailänder Dom anschaut, dann sieht man da Freunde des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Putin-Hasser auf einem Podium sowie Euro-Gegner und Euro-Profiteure nebeneinander. Gemeinsam haben diese Leute nur, dass sie zu keinen Lösungen fähig sind und die EU zerstören wollen. Deswegen muss die Mitte der Gesellschaft wach werden und aufstehen. Natürlich will die große Mehrheit der Menschen, dass die Interessen ihrer Staaten vertreten werden – aber im Konsens des Miteinander in Europa. Und ich werde mir dieses Europa, für das wir gerade als CDU und CSU so lange gekämpft haben, von Nationalisten nicht wegnehmen lassen.

Sie lehnen die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 ab und wollen damit osteuropäische Stimmen holen. Gleichzeitig übernehmen Sie die Position der Grünen, dass externe Grundrechte-Berater über die rechtsstaatliche Verfassung von EU-Staaten urteilen. Ist dieser Spagat schmerzhaft?

Weber: Ich stehe einfach zu meiner Meinung und teile auch die Analyse nicht. Ich vertrete in Münster die gleichen Positionen wie in Athen und Málaga. Diese Positionen sind in der EVP gemeinsam erarbeitet worden. Das Besondere daran ist, dass wir in annähernd allen Bereichen Übereinstimmung in der Europäischen Volkspartei haben. Ich führe die EVP-Fraktion im Europäischen Parlament mit 216 Abgeordneten aus 28 Ländern. Und wir haben seit fünf Jahren in den Abstimmungen eine Geschlossenheit von 90 Prozent. Im Europäischen Parlament kommt es nicht so sehr darauf an, ob man Italiener, Franzose oder Deutscher ist. Die Position hängt eher davon ab, ob man Christdemokrat, Sozialdemokrat, Kommunist oder Nationalist ist. Deswegen ist das für mich kein großer Spagat.

Laufen Sie Gefahr, bei grünen Themen zu überdrehen, wie dem Inlandsflüge-Verbot?

Weber: Ich habe das im TV-Duell mit Frans Timmermans nicht gefordert. SPD und Grüne sind Verbotsparteien. Ich bin nicht für ein Verbot, sondern für eine attraktivere Bahn mit dem Ziel, dass sehr kurze Flugstrecken dann überflüssig werden. Ich bin gegen Verbote und möchte den Menschen nicht ihr Leben vorschreiben. Innovationen und Anreize sind mein Weg. Und an dieser Stelle unterscheiden sich die Parteien deutlich. Beim Klimaschutz lehne ich neue Steuern ab, weil die Menschen nicht noch mehr belastet werden sollen. Unterschiede gibt es auch beim Schutz der EU-Außengrenzen. Da waren die Sozialdemokraten nicht bereit, Frontex zu stärken oder den Datenaustausch zwischen den nationalen Sicherheitsbehörden effektiv zu organisieren.

Wo liegt der größte Unterschied?

Weber: Im Politikansatz: Verbote oder Chancen, Umverteilung oder Eigenverantwortung, Dinge einfach laufen lassen oder anpacken. Etwa in der Türkei-Frage. Jetzt, ist der Moment der Ehrlichkeit in den Beziehungen zur Türkei da. Das Land entwickelt sich stetig von unseren Wertvorstellungen weg. Wir müssen der Türkei ganz deutlich sagen, dass wir eng mit ihr zusammenarbeiten wollen, aber sie nie EU-Vollmitglied werden kann. Daher können wir die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei nun auch beenden und Partnerschaftsgespräche beginnen. Das steht in meinem Programm und dafür stehe ich, wenn ich EU-Kommissionspräsident werde. Die Sozialdemokraten sehen das anders, sie wollen weiter mit der Türkei über einen EU-Beitritt sprechen.

Sollten Sie EU-Kommissionspräsident werden: Treten bis 2024 neue Staaten der EU als Vollmitglieder bei?

Weber: Das hängt sehr von den Anstrengungen der Beitrittskandidaten ab. Im Moment halte ich das nicht für realistisch. Ich möchte, dass wir mit den Ländern, die zur EU beitreten wollen, fair umgehen. Das sind in erster Linie die Westbalkan-Staaten. Wir geben Perspektiven, aber können nicht überhastet vorgehen. Der Westbalkan ist einer der letzten Krisenherde in Europa, wo auch organisierte Kriminalität stark zuhause ist. Wir können also überlegen, ob sich diese Instabilität in der Region weiter ausbreitet oder ob wir die Stabilität der EU in diese Region bringen. Ich möchte Stabilität bieten, denn die Menschen auf dem Balkan haben das verdient.

Aufgrund der Erfahrungen mit den damals nicht beitrittsfähigen EU-Ländern Rumänien und Bulgarien sollen die EU-Bürger damit beruhigt werden, dass Westbalkan-Staaten nicht so schnell beitreten werden. Ist das geopolitisch falsch, weil Russland und China dort Tatsachen schaffen und ihren Einflussbereich ausdehnen?

Weber: Sicher gibt es Aktivitäten, die wir auch verfolgen. Unser größter Pluspunkt ist das attraktive europäische Lebensmodell. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Soziale Marktwirtschaft und daraus folgend wirtschaftlicher Wohlstand – die Prinzipien, nach denen wir unsere Gesellschaften organisieren, haben eine starke Anziehungskraft. Das kann man nicht erkaufen, und das müssen wir erhalten.

Auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs haben zum Brexit beigetragen und sorgen für EU-Verdruss. Was sagen Sie zu dem jüngsten Urteil, wonach sogar schwerst straffällige Flüchtlinge der Abschiebung entgehen können?

Weber: Ich habe hohen Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz. Auch in Deutschland gefällt mir nicht jedes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, genauso ist es beim EuGH. Aber ich bin froh, dass wir diese starke Institution haben, die die Grundrechte verteidigt

Wie ist Ihr Gefühl: Werden Sie EU-Kommissionspräsident?

Weber: Wenn die EVP wieder stärkste Fraktion im Europäischen Parlament wird, dann hat die EVP einen Führungsanspruch. Und es wird sehr schwer sein, gegen die EVP eine Mehrheit zu bilden. Dafür arbeite ich. Wir laden alle Parteien, die ein starkes Europa wollen, zu Gesprächen über die Zukunft ein.

Über Manfred Weber

Manfred Weber (46) stammt aus Niederhatzkofen in Bayern, hat Physikalische Technik an der Fachhochschule München studiert und selbstständig im Bereich Umwelt-, Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit gearbeitet. 2002 hat er seine politische Laufbahn in der CSU begonnen und ist schon 2004 in das Europäische Parlament eingezogen.

Er gilt als wertkonservativ und tritt für eine offensive Europapolitik der CSU ein. Seit 2015 ist er stellvertretender CSU-Parteivorsitzender. Weber ist verheiratet und römisch-katholischen Glaubens.