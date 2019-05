Köln (WB). Nicola Beer (49) ist die Spitzenkandidatin der FDP bei der Europawahl an diesem Sonntag. Die ehemalige FDP-Generalsekretärin wechselt im Sommer aus dem Bundestag in Berlin ins Europaparlament nach Brüssel und Straßburg. Andreas Schnadwinkel hat in Köln mit Nicola Beer über eine liberalere EU und über die Möglichkeit einer liberalen Frau an der Spitze der EU-Kommission gesprochen.

Warum wollen Sie nach Brüssel? Sie hätten in der nächsten Bundesregierung doch Ministerin werden können, oder?

Nicola Beer: Jetzt gilt es in der Europäischen Union. Diese Wahl ist eine Richtungsentscheidung. Ich möchte dabei helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Denn wenn wir dem Verwalten Europas durch die faktische Große Koalition in Brüssel weiter zuschauen, dann wird die EU unter dem Beschuss der Populisten von links und rechts so geschwächt, dass sie uns zwischen den Fingern zerrinnt. Deswegen müssen wir jetzt den Mut aufbringen, die EU grundlegend zu modernisieren, damit sie wieder liefert und nicht nur redet. Wir wollen aus Europa binnen der nächsten zehn Jahre den Innovationskontinent, den Zukunftskontinent machen. Dafür will ich mich in die Bresche schmeißen.

Die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margre­the Vestager ist inoffizielle Spitzenkandidatin der Liberalen in Europa. Was ist an dieser Frau liberal?

Beer: Margrethe Vestager verkörpert unsere liberale Reformagenda für die EU. Sie hat ja schon gezeigt, dass sie durchsetzungsstark ist. Sie hat sich mit den Großen angelegt: mit den großen Internetkonzernen Google und Facebook und den großen EU-Mitgliedsstaaten. Beispielsweise als sie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erklärt hat, wie offene Märkte und fairer Wettbewerb für den Mittelstand funktionieren. Vestager hat den Kompass, den wir jetzt brauchen, und den Mut, die richtige Richtung durchzusetzen.

Dänemark wählt im Juni eine neue Regierung, die womöglich kein Interesse daran hat, dass Frau Vestager EU-Kommissionspräsidentin wird. Können Sozialdemokraten und Grüne zu leicht bei ihr andocken?

BeerMargrethe Vestager ist eine Politikerin der Mitte. Wir haben als Liberale auch gewisse – jeweils unterschiedliche – Schnittmengen mit anderen Parteien, mit CDU, SPD und Grünen. Doch als Modernisierungskraft, die auf Freiheit und Verantwortung des einzelnen Bürgers setzt, sind wir eigenständig.

Zur liberalen Parteienfamilie Europas gehört auch Emmanuel Macrons Bewegung »La République en Marche«. Die FDP sieht manche Europavorschläge des französischen Präsidenten kritisch, wenn es um eine gemeinsame europäische Finanzpolitik und eine europäische Arbeitslosenversicherung geht. Passt Macron zu Ihnen?

Beer: Ja, »En Marche« passt gut zu uns, denn es kommt jetzt darauf an, alle reformorientierten Kräfte aus der politischen Mitte zu bündeln und zu stärken. Wir müssen diese einmalige Chance nutzen, das Bündnis von Christdemokraten und Sozialisten in Europa aufzubrechen und neue Mehrheiten zu schaffen. Und das kann uns mit Macron gelingen. Uns ist Europa so wichtig, dass wir es für die Zukunft anders aufstellen wollen, damit es schneller entscheidet und strategischer arbeitet. Wo wir als Nationalstaaten allein zu klein sind, muss Europa Lösungen liefern – in der Außen- und Sicherheitspolitik, im Handel, beim Klimaschutz und in der Migrationspolitik. Da sind wir mit Macron nicht in jedem Detail einer Meinung, aber in den wichtigen Fragen sind wir uns grundsätzlich einig.

Welchem Spitzenkandidaten würden Sie Ihre Stimme geben, wenn es mit Margrethe Vestager nicht klappen sollte?

Beer: Unsere Priorität ist ganz klar. Wir wollen mit Margrethe Vestager eine moderne Reformpräsidentin an der Spitze der EU-Kommission. Außerdem stellen die Liberalen acht Regierungschefs im Europäischen Rat, und da habe ich Macron noch nicht mitgezählt. Nach den Europawahlen wird über ein Personalpaket zu verhandeln sein. Und sollte Frau Vestager nicht Kommissionspräsidentin werden, dann stimmen wir nur für einen Präsidenten, der für einen Reformkurs steht. Das machen wir von Inhalten abhängig.

Weniger Strohhalmverbot, mehr Friedenspolitik?

Beer: Ich vermisse im Nahen Osten eine starke europäische Stimme. Wir brauchen da als Europa wieder Gewicht. Deswegen wollen wir die Hohe Vertreterin zu einer echten EU-Außenministerin aufwerten und in der Außenpolitik Mehrheitsentscheidungen durchsetzen. Ich habe vorgeschlagen, dass die EU eine Nahost-Konferenz einberuft, um als ehrlicher Makler zwischen den widerstreitenden Interessen in der Region zu agieren. Auch im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine mit ihrem neuen Präsidenten muss Europa endlich den Mut aufbringen, geeint aufzutreten. Ich möchte kein Europa, dass sich mit einem abgeschlagenen Platz drei hinter den USA und China zufrieden gibt. Und das eint Margrethe Vestager, Emmanuel Macron und die FDP.

Die schwache Außenpolitik ist das eine, die Regulierungswut ist das andere. Warum wird das nicht gestoppt? Oder führt die EU-Kommission ein nicht zu kontrollierendes Eigenleben?

Beer: Wir wollen die bestehende Regulierung zurückschneiden. Für jede neue Belastung sollen zwei alte Belastungen wegfallen. Denn es muss fortan für die EU darum gehen, sich auf die großen Fragen zu konzentrieren. Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden können, sollen vor Ort getroffen werden. Eigentlich meint die EU das auch mit ihrem Motto »Einheit in Vielfalt«, nämlich nicht Vereinheitlichung, sondern Einigkeit in großen Fragen und Freiheit für die regionale Vielfalt. Das ist Europas Stärke.

Weil die rechtspopulistischen und nationalkonservativen Parteien im nächsten Europaparlament auf mehr als 200 Sitze kommen könnten, drohen der EU fünf schwierige Jahre. Wie gehen Sie damit um?

Beer: Wir haben Konzepte, um die EU besser aufzustellen. Damit versuchen wir, die Populisten kleinzuhalten. Frieden, Freiheit und Wohlstand hat die EU in den letzten 70 Jahren erreicht. Aber sie ist in ihren Strukturen und in ihrer Arbeitsweise in die Jahre gekommen. Die Rechtspopulisten surfen auf einer Welle der Unzufriedenheit über den jetzigen Zustand der EU. Ideen zur Verbesserung haben sie nicht. Im Gegenteil: Sie gaukeln den Leuten mit ihrer Idee von der Rückkehr in die Nationalstaatlichkeit vor, dass Deutsche und Franzosen, jeder für sich alleine, stark genug sein könnten. Das ist Unsinn. Deutschland könnte sich alleine nicht auf Augenhöhe mit China, Russland oder den USA bewegen. Das geht nur mit der EU.

Wenn die Mehrheit des Europaparlaments pauschal alle vorgeschlagenen Kommissare zum Beispiel aus Polen, Italien und Ungarn ablehnt, knallt es im Europäischen Rat bei den Regierungschefs, oder?

Beer: Jede Regierung schlägt EU-Kommissare vor, sie muss zwei bis drei Kandidaten nennen. Insofern besteht für den EU-Kommissionspräsidenten mit Blick auf das Europaparlament eine gewisse Auswahl. Wir werden jeden Kandidaten auf Herz und Nieren prüfen.

Sie haben gesagt: »Rechtspopulisten legen die Finger in die Wunden. Und diese Wunden müssen geheilt werden.« Sind die Populisten das Symptom und nicht die Krankheit?

Beer: Rechtspopulisten weisen auf Problemfelder der EU hin. Es ergibt keinen Sinn, über den Finger in der Wunde zu weinen, man muss die Wunde schließen. Wir machen aber ganz andere Vorschläge, um diese Wunden zu heilen. Wenn die Rechtspopulisten die ungeordnete Zuwanderung beklagen, dann zeigen wir dagegen ein System auf, das klar steuert und ordnet, aber für politisch und religiös Verfolgte und Kriegsflüchtlinge fair und human ist. Und die Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen wollen, sollten wir nach einem Punktesystem auswählen, damit wir Zuwanderung in den Arbeitsmarkt bekommen und keine Zuwanderung zur Ausbeutung unserer Sozialsysteme.

Über Nicola Beer

Nicola Beer (49) war von 2009 bis 2012 Staatssekretärin für Europaangelegenheiten im hessischen Landesministerium der Justiz, für Integration und Europa. Von 2012 bis 2014 war sie hessische Kultusministerin und von Dezember 2013 bis April 2019 Generalsekretärin der FDP.

Beer ist evangelisch, verheiratet und Mutter von Zwillingen. 2018 heiratete sie den Rechtsanwalt und früheren Geschäftsführer der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer Jürgen Illing.

Ende Januar hatten Berichte über mutmaßliche Verbindungen von Nicola Beer und ihrem Ehemann zu der ungarischen Regierung des umstrittenen Ministerpräsidenten Viktor Orbán die FDP-Politikerin in Erklärungsnot gebracht.

