Die schönsten Motive der WB-Sommerfotoaktion

Egal, ob das kleine Mädchen im Wald, die vielen schönen Sonnenauf- und -untergänge, Tierfotos und Lebensfreude am Godelheimer See – das WESTFALEN-BLATT veröffentlicht Aufnahmen, die beweisen, wie schön die Landschaft zwischen Egge und Weser in den vergangenen Monaten gewesen ist.

Die zum Teil sehr pfiffigen Urlaubsmotive werden von Ihrer Heimatzeitung auch weiter im Internet in der Online-Fotostrecke Kreis Höxter (www.westfalen-blatt.de; Rubrik Fotos Kreis Höxter)

präsentiert.