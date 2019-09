Von dpa

Bonn (dpa) - Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat im vierten Spiel bei der Europameisterschaft die zweite Niederlage kassiert. In Bonn unterlag der Gastgeber dem Titelfavoriten Niederlande mit 1:8.

Mit drei Homeruns entschied der 22-malige Europameister die Partie. Den einzigen Run für Deutschland markierte der Bonner Lokalmatador Eric Brenk. Für das Team von Bundestrainer Steve Janssen geht es somit im letzten Vorrundenspiel gegen Tschechien am Mittwochabend (19.00 Uhr) um Platz drei in der Gruppe A. Der Verlierer muss auf Schützenhilfe hoffen, um ins Viertelfinale einzuziehen und den olympischen Traum aufrechtzuerhalten. Die Top fünf der EM bestreitet mit dem Afrikameister Südafrika vom 18. bis 22. September in Italien das Qualifikationsturnier für Tokio 2020.