Paderborn (WB/jhan). Der TSV 1887 Schloß Neuhaus ist nach eigenen Angaben mit 1000 Mitgliedern der größte Turnverein in Ostwestfalen. Wie vielseitig seine Abteilungen sind, davon konnten sich am dritten Adventssonntag die Besucher in der Andreas-Winter-Sporthalle überzeugen.