Die Firma in Schloß Holte-Stukenbrock. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der mutmaßliche Anschlag mit vergifteten Pausenbroten in einer Armaturenfabrik in Schloß Holte-Stukenbrock könnte eine weitaus größere Dimension haben. Die Kripo forscht nach weiteren Vergiftungsfällen in der Firma.