In der Armaturenfabrik Ari hatte ein Mitarbeiter die Pausenbrote seiner Mitarbeiter vergiftet. Foto: Wolfgang Wotke

Bielefeld/Schloß Holte-Stukenbrock (dpa). Nach dem Fund von vergifteten Pausenbroten in einem Betrieb in Ostwestfalen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 56-jährigen Mitarbeiter erhoben. Nach Angaben des Landgerichts Bielefeld lautet die Anklage auf heimtückischen und grausamen versuchten Mord in zehn Fällen.