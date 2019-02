Bielefeld/Schloß Holte-Stukenbrock (dpa). Im Fall von vergifteten Pausenbroten in einem Betrieb in der Armaturenfabrik Ari in Schloß Holte-Stukenbrock beginnt der Prozess voraussichtlich am 15. November. Das hat das Landgericht Bielefeld am Mittwoch mitgeteilt.