Bielefeld/Schloss Holte-Stukenbrock (dpa/WB/wow). Ein Schlosser soll heimtückisch mehreren seiner Kollegen in dem Armaturenbetrieb Ari in Schloß Holte-Stukenbrock über Jahre Gift auf die Pausenbrote gestreut haben . Im Beisein eines kranken Nebenklägers begann am Landgericht Bielefeld am Donnerstag der Prozess um die vergifteten Stullen. Zum Auftakt verlas die Staatsanwaltschaft ihre Anklage.