Bielefeld/Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der Prozess um den Bielefelder, der Kollegen in einer Firma in Schloß Holte-Stukenbrock vergiftet haben soll, wird unterbrochen.

Am Mittwoch sollten die Eltern eines Opfers gehört werden, das seit der Vergiftung im Koma liegt. Weil aber die Verteidiger mehr Zeit brauchen, sich in die Akten einzuarbeiten, wird der Prozess erst am 19. Dezember fortgeführt.