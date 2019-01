Gepardenbabys im Safaripark Fotostrecke

Foto: Zoo Safaripark

Exakt um 12.32 Uhr rutschte der erste Winzling ins Leben. Insgesamt sind es drei kleine Kater und ein Kätzchen. »Um 16.45 Uhr war die Geburt beendet«, wird Tierpflegerin Jeanette Wurms (42) in einer Mitteilung zitiert. Alle Welpen sind gesund und munter.

Mutter des Quartettes ist Gepardin Sarah (9). Vater ist Kater Tabo aus dem Zoo Braunschweig, der wieder in Stukenbrock auf Liebesurlaub war. Es ist bereits der dritte gemeinsame Wurf der beiden Großkatzen, heißt es aus dem Safaripark. »Dass Sarah ihre Kinder allein aufzieht, entspricht dem natürlichen Verhalten. Auch in freier Wildbahn geht der Kater nach einer Liebes-Affäre eigene Wege.«

Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr

Der Safaripark feiert in diesem Jahr 50. Jubiläum. Parkchef Fritz Wurms erklärte in der Mitteilung: »Und unsere Sarah hat uns gleich zu Beginn des Jubiläumsjahres, am Neujahrstag, ein so wunderbares Geschenk gemacht.« 94 Tage habe die Trächtigkeit gedauert. Die Kleinen hätten bei der Geburt zwischen 200 und 300 Gramm gewogen.

Inzwischen sind die Jubiläumskinder einige Tage alt. Alle hätten offene Äuglein, könnten teilweise sogar schon ein paar Schritte laufen und maunzen, heißt es. Mama Sarah kümmere sich rührend um ihren Nachwuchs. Sie lecke, putze und säuge ihre Babys mit Hingabe. Wenn am 13. April die Saison beginnt, sollen die kleinen Geparden soweit herangewachsen sein, dass sie sich im Freigehege austoben können.

Insgesamt wurden im Zoo Safaripark innerhalb von drei Jahren zwölf Geparden-Welpen geboren. Ein Teil der Nachzucht hat in anderen Zoos ein Zuhause gefunden.