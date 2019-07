Gütersloh/New York (WB). Bei der E-Sport »Fortnite«-Weltmeisterschaft (WM) in New York spielen Teenager um Millionen US-Dollar Preisgeld. Einer von ihnen ist Lion Krause aus dem Kreis Gütersloh. Unter dem Namen »Lyght« hat sich der erst 13-Jährige für das WM-Finale qualifiziert – wofür er bereits 50.000 Dollar erhalten haben soll. Das berichteten unter anderem die ARD und Ntv. Am Sonntagabend kämpft Lion Krause im Finale um den Einzelsieg und drei Millionen Dollar.

Der deutsche Hoffnungsträger spielt bei der WM vor etwa 20.000 Zuschauern. Mit der Qualifizierung soll sich Lion »Lyght« Krause gegen etwa 40 Millionen andere Spieler durchgesetzt haben. Damit sei für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen, sagte er dem öffentlich-rechtlichen Digitalnetzwerk Funk: »Mein Ziel war es immer, nie normal arbeiten gehen zu müssen. Jeden Tag ins Büro, acht Stunden lang und das über Jahre – das finde ich nicht so gut.«

Schüler hat Vertrag bei Profi-Team unterschrieben

Anfang Juli habe er einen Vertrag bei »Team GamerLegion« unterschrieben und bekomme für das Spielen einen monatlichen Lohn, schreibt tagesschau.de. Trotz seines zeitintensiven Jobs als Profi-»Zocker« (zehn bis zwölf Stunden täglich), soll der Schüler weiterhin ein Gymnasium in Kreis Gütersloh besuchen und einen Notenschnitt von 1,3 haben.

Das Prinzip des Computerspiels »Fortnite« des Herstellers Epic Games ist einfach: Überleben. Die Spieler treten in Teams oder alleine gegeneinander an. Dementsprechend geht es bei der WM darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln beziehungsweise als letzter Überlebender übrig zu bleiben. Die Freigabe des Spiel für Minderjährige – in Deutschland ab 12 Jahren – ist umstritten, weil man, um zu gewinnen, die Charaktere anderer Spieler töten muss.

»Fortnite« erfolgreich dank Mikro-Tansaktionen

Laut Bethany Lyons, die für das Medienunternehmen »Super Data« den E-Sport-Markt analysiert, hält sich das 2017 veröffentlichte Spiel für branchenübliche Verhältnisse schon sehr lange auf dem Markt. Das liege auch an dem Geschäftsmodell. Das Herunterladen ist kostenlos, im Spiel selbst fallen dann immer wieder kleinere Beträge an. »Fortnite« lebt von diesen sogenannten Mikro-Transaktionen – dabei handelt es sich um Ausgaben für die virtuelle Ausrüstung der Charaktere der Spieler, wie beispielsweise Farben für deren Gesicht oder bestimmte Siegestänze, die die Figur ausführen kann. Das alles koste jeweils ein paar Dollar und es kämen immer neue Sachen dazu, sagte Bethany Lyons der ARD. Mit diesen Mikro-Transaktionen habe Epic allein im vergangenen Jahr mehr als 2,6 Milliarden Dollar Umsatz gemacht.

Im Finale der WM tritt der 13-Jährige aus OWL gegen 100 andere Spieler an. Er sagte, er strebe einen Platz unter den Top Ten an. Die Entscheidung, ob ihm das gelingt und wie viel Preisgeld er letztlich gewinnt, soll am späten Sonntagabend fallen.