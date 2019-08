Der landwirtschaftliche Ortsverein Bokel-Hörste kündigt den Tag der Landwirtschaft am 1. September in Tatenhausen mit einem selbstgebauten Heu-Bullen an. Jung und Alt hoffen auf eine große Besucherresonanz an jenem Sonntag.

Von Malte Krammenschneider

Gütersloh/Halle (WB). Dem ein oder anderen Autofahrer ist er aufgefallen: An der großen Kreuzung Gütersloher Straße/Tatenhausener Straße in Halle wirbt ein Strohbulle für den Tag der Landwirtschaft.

Das Tier im Haller Ortsteil Bokel ist 3,5 mal 1,8 Meter groß und weist auf den nahenden Tag der Landwirtschaft hin, der am Sonntag, 1. September, von 10 Uhr bis 18 Uhr auf dem Turnierplatz am Wasserschloss Tatenhausen stattfinden wird.

Verantwortlich für Strohtier am Straßenrand ist der Landwirtschaftliche Ortsverband Bokel-Hörste, der seiner Kreativität freien Lauf gelassen hat. »Für den Bullen haben wir einen halben Quadrant Stroh benötigt. Mit Draht wurde er dann in Form gebracht«, erklärt Vorsitzender Dirk Gerdkamp und verrät, dass sämtliche am Event teilnehmenden Ortsvereine ein Stroh-Kunstwerk in ihrem Ort aufstellen müssen. »Die schönste Stroh-Puppe wird dann am 1. September prämiert«, sagt Gerdkamp, der sich gute Chancen ausrechnet unter den ersten Plätzen zu landen.

Auf dem Tatenhausener Turnierplatz, wo sonst die Spring- und Dressurreiter um Siege ringen, werden sich am Tag der Landwirtschaft derweil zahlreiche Akteure der land- und forstwirtschaftlichen Organisationen des Kreises Gütersloh präsentieren. »Eine gute Gelegenheit, um sich ein Bild von der Landwirtschaft zu machen«, sagt Landfrau Ursula Wagemann, laut der für Jung und Alt einiges geboten wird.

So gibt es beispielsweise eine große Tierschau mit Kühen, Rindern und Hühnern, ein Maislabyrinth, einen Bauernmarkt, Trecker-Geschicklichkeitsfahrten, Oldtimer-Traktoren sowie eine informative Landmaschinen-und Geräteschau. Die Landfrauen werden für ein Kuchenbuffet sorgen und der Nachwuchs kann Tiere mit Streicheleinheiten versorgen. Kurzum: Am 1. September wird der gesamten Familie etwas geboten, weshalb die Organisatoren darauf hoffen, möglichst viele Besucher zum Ausflug nach Tatenhausen bewegen zu können. Eine Einladung, die man annehmen sollte, denn die Veranstaltung, mit der alle Beteiligten auch für ihren grünen Berufszweig werben wollen, findet nur alle vier Jahre statt.