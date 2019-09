Gütersloh (WB). Als Sponsor des FC Gütersloh hatte man in der Vergangenheit nicht immer Grund zu guter Laune. Seit dem sportlichen Aufschwung ab März diesen Jahres aber hat sich die Stimmung beim Fußball-Oberligisten deutlich gebessert. Und beim Sponsorentreffen am Dienstagabend war sie sogar ausgelassen-fröhlich.

Sponsorenabend beim FC Gütersloh Fotostrecke

Foto: Uwe Caspar

So viel gelacht wie in der Hohenfelder Brauerei in Langenberg wurde schon lange nicht mehr. Das lag nicht etwa an den dort ausgeschenkten Getränken, sondern an den prominenten Gästen. Eingerahmt vom höchst unterhaltsamen Showtalk zwischen WDR-Moderator Sven Pistor und Kultkicker Ansgar Brinkmann präsentierte der FC Gütersloh zunächst das neue Maskottchen des Vereins. Und dann wurde auch ein neuer Imagefilm vorgestellt.

Wer den dreiminütigen Film sehen möchte, findet ihn auf der Homepage des FCG: https://fcguetersloh.de/