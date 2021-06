Am Montag ist die Sammlung von Unterschriften für das Bürgerbegehren Alleestraße angelaufen. Knapp 1400 Unterschriften müssen von Haller Bürgern für das Begehren unter den Überschrift „Erst planen, dann handeln“ eingeholt werden, damit zu dem politisch umstrittenen Projekt Alleestraße , deren Umbau mit 3,2 Millionen Euro veranschlagt wird, ein Bürgerentscheid durchgeführt werden kann. Die Initiatoren und Vertretungsberechtigten für das Bürgerbegehren zeigten sich am Montag sehr zuversichtlich, dass es in einem überschaubaren Zeitraum gelingen wird eine ausreichende Zahl an Unterschriften einzuwerben, sodass mindestens acht Prozent der Haller Wahlberechtigten diesen Bürgerentscheid erzwingen können. Zumal mit einer Unterschrift nur zum Ausdruck gebracht wird, dass die Bürger über die Angelegenheit Alleestraße überhaupt abstimmen sollten.