Unter den untersuchten Badegewässern sind der Lippesee bei Paderborn, der Godelheimer See bei Höxter, der Große Weserbogen in Porta Westfalica, das Waldbad Steinhagen und der Stemmer See in Kalletal. Aufgelistet sind zudem im Kreis Minden-Lübbecke der Badesee Lahde, der Badesee Mindener Wald und der See am Kleihügel.

Alle OWL-Badegewässer erhielten die Note „exzellent“ – bis auf den Freizeitplatz Borlefzen an der Weser in Vlotho, der ohne Benotung blieb. Grund ist nicht etwa eine schlechte Wasserqualität, sondern weil der Agentur offenbar keine Messdaten vorlagen. Pandemiebedingt war das bei einer ganzen Reihe von Anlagen außerhalb von OWL der Fall.

Die untersuchten Badegelegenheiten hat die Umweltagentur auf einer interaktiven Karte veröffentlich.