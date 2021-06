Arbeit in OGS soll flexibler und auch überprüfbar werden

Die Arbeit der Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) in Halle soll neu strukturiert werden. Am Ende dieses Neuordnungsprozesses soll dann nicht nur die Qualität der Arbeit in der OGS besser und vor allem für den Schulträger besser überprüfbar werden. Schließlich sollen auch die Anreize für qualifizierte Erzieher(-innen) steigen, sich in einer OGS eine Beschäftigung zu suchen.