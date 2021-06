»Heute ist der erste Tag mit einer Inzidenz von unter 50 im Kreis Gütersloh«, mit dieser Feststellung blickt Ilka Bischoff, die in Stockkämpen das Café Altes Pfarrhaus betreibt, hoffnungsvoll in die Zukunft. Mit einem Gartenkonzert ist nach langer Durststrecke ein neuer Anfang gelungen. Die in Strandkörben und unter Sonnenschirmen sitzenden Gäste können sogar Getränke und Speisen zu sich nehmen, während sie den Darbietungen des erfrischend sympathischen Duos »White Coffee« lauschen. Ernüchterung in der Städtischen Galerie. Ernüchterung herrscht dagegen in der städtischen Galerie Alte Lederfabrik. Zur Wiedereröffnung der im März gestarteten und kurz danach unterbrochenen Ausstellung »Annäherungen« hält sich die Zahl der Interessenten in Grenzen. »Ich musste schon mehrere Leute wegschicken, weil sie keinen Negativtest nachweisen konnten«, sagt Annette Klose, die im Auftrag des Kulturbüros die Ausstellung betreut. Offenbar sind Verunsicherung und Vorsicht noch größer als der Hunger nach Kunst und Kultur, vermutet sie, obwohl sich gerade bei geringen Besucherzahlen die Zugangsbeschränkungen als etwas absurd erweisen.