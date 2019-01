Von Stefan Küppers

Halle/Borgholzhausen (WB/SKü). Die Bundesstraße 68 musste am Montagvormittag nach einem schweren Verkehrsunfall in beide Richtungen für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Gegen 12.45 Uhr ist die Sperrung wieder aufgehoben worden. Der Sachschaden ist hoch, doch zum Glück sind zwei Männer nur leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich auf der B68 im Bereich der Ortsgrenze zwischen Halle und Borgholzhausen, etwa in Höhe der Burg Ravensberg. Nach Darstellung der Polizei, die auf mehrere Zeugenaussagen zurückgreifen kann, ist ein 45-jähriger Bulgare, der einen Porsche-Cayenne steuerte, aus zunächst unbekannter Ursache auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten.

Unfallverursacher unverletzt

Der Posche-Fahrer, der auf dem Beifahrersitz von seiner erwachsenen Tochter begleitet wurde, prallte zunächst gegen einen Audi A4, der von einem 76-jährigen Mann aus Bad Rothenfelde gefahren wurde. Der 76-Jährige zog sich durch den Aufprall leichtere Verletzungen zu. Weiterhin schleuderte der Porsche-Cayenne noch gegen einen 57-jährigen Meller, der einen Ford S-Max fuhr, der ebenfalls in Fahrtrichtung Halle unterwegs war. Auch dieser Mann, ebenso wie der Audi-Fahrer, wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser in Melle und Osnabrück gefahren. Der Cayenne-Fahrer und seine Tochter blieben der Polizei zufolge unverletzt. Der Bulgare, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste aber wegen des zu erwartenden Strafverfahrens eine Sicherungsleistung bei der Polizei hinterlassen.

Zeugin: Dutzende Fahrer passieren Unfallstelle, ohne zu helfen

Den Sachschaden schätzt die Polizei beim Audi und dem Ford auf jeweils 15.000 Euro, beim Porsche-Cayenne (älteres Baujahr) auf rund 20.000 Euro, mithin in der Summe etwa 50.000 Euro Schaden. In beiden Fahrtrichtungen bildeten sich aufgrund der Vollsperrung kilometerlange Rückstaus.

Eine Unfallzeugin aus Lippstadt, die sich bei den Unfallopfern um Hilfe bemüht hatte, beklagte sich im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT über das Verhalten zahlreicher Auto- und Lkw-Fahrer. Die hätten nämlich nicht etwa angehalten, um zu helfen, sondern dutzendweise seien diese in den ersten Minuten noch an der Unfallstelle vorbeigefahren, um nicht später im Stau stehen zu müssen.