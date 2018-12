Ein Hinweisschild mit Schieflage. Sehr zum Unmut von Stiftungsvorstand und Stadt soll diese touristische Hinweistafel nicht an der A33 aufgestellt werden. Von links Stiftungsvorstand Jürgen Upmeyer, Armin Bauer und Borgholzhausens Bürgermeister Dirk Speckmann. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Der erste Ablehnungsbescheid verärgerte nicht nur den jüngst verstorbenen Wolfhart Kansteiner, ehemals Vorsitzender der Stiftung Burg Ravensberg , er sorgte auch bei Historiker Dr. Rolf Westheider für Kopfschütteln. Ein neuer Antrag wurde erarbeitet, in einem Zehn-Seiten-Schreiben legten die Fachleute die historische Bedeutung der Burg und ihrer Umgebung dar. So wiesen sie etwa auf die Einmaligkeit der Baudenkmäler in Deutschland hin.

Der älteste Brunnen seiner Art

Der Turm ist als einer von sieben Wehrtürmen in Nordeuropa mit einem abgeflachten Kugelgewölbe ausgestattet, der 104 Meter tiefe Brunnen ist der älteste seiner Art in Deutschland und zugleich der einzige, der völlig unberührt noch heute wie vor 950 Jahren erbaut besteht. Im Gegensatz dazu sei die im 13. Jahrhundert errichtete Sparrenburg lediglich ein unselbständiger Bestandteil der Grafschaft Ravensberg gewesen. Deren Turm stamme – abgesehen von den unteren drei Metern – aus dem 19. Jahrhundert.

Der Begriff Ravensberger Land bestehe als weltliche Territorialbezeichnung seit Ende des 11. Jahrhunderts, später tauchen Grafschaft Ravensberg und Minden-Ravensberg als Verwaltungseinheit in nachnapoleonischer Zeit auf.

Überregionale Bedeutung nicht anerkannt

Dennoch hat das Beratergremium in seiner Sitzung Ende Oktober den Antrag aus Borgholzhausen erneut abgelehnt. In der Begründung heißt es: »Der Besucher kann auf dem Burggelände nicht viel entdecken und auch keine Informationen erhalten«. Den Mitgliedern ist das Ravensberger Land nur als Bezeichnung für einen Golfplatz bekannt. Der touristische Begriff – vergleichbar den bereits ausgeschilderten »Münsterland« und »Teutoburger Wald« – wird negiert, eine überregionale Bedeutung für den Tourismus nicht anerkannt. Im Ablehnungsbescheid wurde etwa der Bielefelder Sparrenburg eine größere Bedeutung zugeschrieben.

Die Mitglieder der Stiftung Burg Ravensberg können das nicht nachvollziehen, und bei der Stadt Borgholzhausen sorgt die Entscheidung für Unverständnis. Auf die Kunsthalle Bielefeld, das Marta in Herford und das Schaumburger Land wird dagegen mit entsprechenden Hinweisschildern aufmerksam gemacht. Auch die Stadt Halle hat einen Antrag gestellt, über den bisher noch nicht entschieden wurde.