Von Johannes Gerhards

Borgholzhausen(WB). »Unser Weihnachtskonzert ist in diesem Jahr eigentlich ein Adventskonzert«, sagt Kantor Andreas Schnell bei der Begrüßung des Auditoriums in der gut besuchten Evangelischen Kirche. Als sichtbares Zeichen der Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest ist der prächtig verzierte Steinaltar diesmal noch zugeklappt.

Mit Johann Sebastian Bach und Jan Dismas Zelenka stehen zwei in wechselseitiger Wertschätzung verbundene Komponisten des Barock im Fokus. Zelenka war Hofbassist in Dresden, wo August der Starke seinerzeit zum Katholizismus konvertiert war, um sich Optionen auf das Königreich Polen zu sichern. Thomaskantor Bach wirkte zur selben Zeit im protestantisch geprägten Leipzig.

Schönes Zusammenspiel von Chor und Solisten

Mit Zelenkas Psalmvertonung »Dixit Dominus« beginnt das Konzert. Nach instrumentaler Einleitung und einem Wechselspiel zwischen Chor und Orchester erhebt sich der klare Sopran von Sigrid Heidemann. Rhythmisch phrasierend leitet der Chor über in ein kurzes von Kathrin Brauer gewohnt routiniert intoniertes Alt-Solo. Beim abschließenden Amen mischen sich die Solistinnen mit Oliver Schöndube (Tenor), Christian Meyer-Perkhoff (Bass) unter die Sänger der Kantorei.

Anscheinend will niemand aus dem Publikum die Stimmung mit Applaus zerstören, es geht nahtlos über in Bachs Kantate »Wachet auf ruft uns die Stimme«. Die bekannte Melodie entstammt dem Kirchenlied von Philipp Nicolai aus dem Jahre 1599, der Text lehnt sich an das Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen an und thematisiert eine mystische Hochzeit zwischen der menschlichen Seele und dem Erlöser Jesus.

Während im Sopran die Choralmelodie als »Cantus Firmus« erklingt, umspielen die übrigen Stimmen die langen Tonfolgen. Nach dem Tenor-Rezitativ folgt das Arienduett von Sopran als Seele und dem den Heiland symbolisierenden Bass, von Karin Strucks Solovioline leidenschaftlich und virtuos untermalt. Im vierten Satz übernimmt der Tenor die Hauptmelodie. Ein weiteres Duett zeugt von der nun vollendeten Vereinigung, Henning Rattenholl am Fagott und Anke Rattenholl mit ihrer Oboe verdeutlichen das gekonnt auf musikalischer Ebene.

Konzert überzeugt auch in der Adventsvariante

Nach dem vierstimmigen Finalsatz erhebt sich zaghafter, aber etwas unentschlossener Applaus. Es schließt sich mit dem Lobgesang der Maria eine weitere Adventskomposition Zelenkas an. Neben Sopran und Alt kommt hier der Chor mit voluminösem Klang noch einmal voll zur Geltung. Nun darf endlich euphorisch und ausdauernd geklatscht werden, solange bis Andreas Schnell die Sänger und Musiker ein weiteres Mal zum »Amen« als feierlichen Schlusschoral bittet.

Dieses Konzert hat auch in seiner Adventsvariante überzeugt. Das Zusammenspiel von ambitionierten Laien und professionellen Sängern und Musikern funktioniert hervorragend und entlässt ein Publikum mit dem Gefühl, etwas ausgesprochen Schönes gehört und erlebt zu haben.