Von Johannes Gerhards

Ob es sich dabei um Kommentare zur Geschichte, Beschwerden zum Wetter oder um Untertitel in Schafssprache handelt, muss allerdings offen bleiben.

Weihnachtsgeschichte in Pium Fotostrecke

Foto: Johannes Gerhards

Die Aufführung der Weihnachtsgeschichte in traditioneller Darstellung gehört zur Adventszeit in Borgholzhausen wie Lebkuchen und Luisenturm. Eins der Markenzeichen bei den Inszenierungen des Piumer Bauerntheaters ist die Mitwirkung von lebenden Tieren wie Schafen, einem Esel und dem Pferd der Weisen aus dem Morgenland. Lediglich der Ochse ist eine Attrappe, aber selten haben sich die tierischen Darsteller so intensiv geäußert, wie in diesem Jahr.

Kinderchor singt

Trotz unsicherer Wetterlage und gelegentlichen Regens ist die Zuschauertribüne gut besetzt, als Erzähler Ulrich Niemeier mit dem Text der allseits bekannten Weihnachtsgeschichte beginnt. Zuvor hatten die Kinder der Violenbachschule Süd und der Jugendposaunenchor Neuenkirchen unter Leitung von Horst Bruning den Abend in der feierlich ausgeleuchteten Naturkulisse eröffnet. Als Sabrina Wörmann als Engel der überraschten Maria die freudige Nachricht ihrer bevorstehenden Schwangerschaft mitteilen will, sorgen die Verlautbarungen aus dem Schafsgehege erstmals für Erheiterung.

»Jetzt ist es aber noch nicht zu Ende«, befürchtet ein jüngerer Besucher angesichts des Beleuchtungswechsels zum musikalischen Zwischenspiel. Das aus Nicole, Jasmina, Jan und Julian bestehende Vokalquartett trägt »Es ist ein Ros entsprungen« und andere festliche Weihnachtslieder in vierstimmiger Version vor. Unterdessen haben sich Maria (Karina Guhe) und Josef (Rolf Schäperkötter) mit Esel Klara, der eigentlich Bobo heißt, auf den Weg ins vollkommen ausgebuchte Bethlehem gemacht. Die Zimmerwirtin (Andrea Sumaski) zeigt sich barmherzig und stellt ihren Stall zur Verfügung, den das genügsame Paar gerne als provisorische Unterkunft akzeptiert.

Letzte Vorstellung

Nach Geburt des Jesuskindes erhalten zunächst die Hirten (Hannelore Meyerhoff und Sebastian Wörmann) die frohe Botschaft und treffen an der Krippe auf die drei Weisen aus dem Morgenland (Peter Bartsch, Gerd Köhn und Sammy Addat), die dem Neugeborenen ihre Geschenke überreichen. Mit einem gemeinsam gesungenen »Oh du fröhliche« klingt die etwa einstündige Aufführung stimmungsvoll aus. Eine weitere Vorstellung findet am Samstag um 18 Uhr statt. Tickets zum Preis von 4 Euro für Erwachsene, bzw. 2 Euro für Kinder ab sechs Jahren gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf im Internet.